4 فرق تتنافس على لقب كأس السوبر الإسباني الموسم القادم

لويس روبياليس

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن كأس السوبر المحلي سيخضع لتغييرات جذرية حيث سيتم توسيع المنافسة لتشمل أربعة فرق وسيقام نصف النهائي والنهائي خارج إسبانيا.



وقال روبياليس في مؤتمر صحفي دون الكشف عن تفاصيل أو مكان إقامة المباريات: "سيقام كأس السوبر المقبل خارج إسبانيا وسينافس على لقبه أربعة فرق".

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وخرج روبياليس الذي تم انتخابه رئيساً للاتحاد الإسباني في مايو 2018، عن التقاليد الكروية في إسبانيا العام الماضي بعدما جعل كأس السوبر، الذي كان يدشن انطلاق الموسم الجديد في إسبانيا وكان يقام بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس ملك اسبانيا، مواجهة من مباراة واحدة بدلاً من اثنتين وأقيمت في المغرب، وفاز برشلونة حينها 2-1 على إشبيلية.

ويعد روبياليس من أشد المعارضين لخطط إقامة مباريات من الدوري الاسباني خارج البلاد وعرقل اتحاده مقترحاً لإقامة مباراة بين جيرونا وبرشلونة الشهر الماضي في ميامي بالولايات المتحدة.