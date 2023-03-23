غريزمان يصدم عشاق منتخب فرنسا بهذا القرار 

البوابة – يفكر مهاجم أتلتيكو مدريد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بشكل جدي اعتزال اللعب الدولي على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت في المنتخب الفرنسي بسبب شارة القيادة.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن قبل أيام أن مدرب الديوك ديديه ديشامب اختار نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ليكون قائدًا للمنتخب، مما تسبب بغضب اللاعبين مثل غريزمان.

غريزمان تراوده فكرة الاعتزال دوليًا وعدم المشاركة مع المنتخب الفرنسي

بحسب صحيفة "الآس"، فإن غريزمان كان يرى نفسه كابتن منتخب فرنسا في بطولة يورو 2024 القادمة، لذلك كان قرار ديشامب باختيار مبابي القائد، بمثابة صفعة كبيرة للمهاجم الفرنسي الذي وصل به الأمر للتفكير بالاعتزال.

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غريزمان أيضًا يرى أنه ليس من العدل أنه لم يتم تكريمه حتى الآن على كل ما قدمه من أداء مميز مع المنتخب الفرنسي، خاصة في كأس العالم قطر 2022.

يشار إلى أن مبابي وغريزمان لا تزال تجمعهما علاقة رائعة بغض النظر عن أزمة شارة القيادة، حيث تم رؤيتهما بعد يوم من الأزمة يبتسمان لبعضهما دون وجود أي ضغائن، وكأن شيئًا لم يكن.