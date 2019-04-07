غلام يستعد للمشاركة أمام آرسنال

أنشيلوتي وغلام

استعاد كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، أسلحته قبل مواجهة ضيفه جنوى الأحد على ملعب سان باولو في لقاء يندرج ضمن مباريات المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي، وذلك من أجل محو الخيبة التي تعرض لها الفريق المرحلة الماضية أمام إيمبولي.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية أن التفاؤل داخل تشكيلة نادي الجنوب قد زاد، بعد عودة كل من الظهير فوزي غلام، والمهاجم لورينزو إنسيني، بالإضافة الى حارس المرمى دافيد أوسبينا، بعد تعافيهم التام من الإصابات التي كان الثلاثي يعاني منها في وقت سابق، قبل مواجهة آرسنال في الدوري الأوروبي.

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وقالت صحيفة "كورييري ديل سبورت" الإيطالية أن النجم الجزائري سافر إلى بلجيكا من أجل إعادة التأهيل بإحدى العيادات الخاصة بمدينة آنتويرب، حيث استمر بالعمل هناك لأكثر من أسبوعين، قبل أن يلتحق بمركز تدريبات البارتينوبي، ليكون بذلك متاحاً لأنشيلوتي للمشاركة أساسياً أمام جنوى.

وأضافت الصحيفة أن قرار أنشيلوتي بإشراك نجم سانت إيتيان السابق في مواجهة جنوى يأتي من أجل منح الراحة للظهير الأيسر ماريو روي، قبل موقعة آرسنال على ملعب الإمارات الخميس المقبل في إطار ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، خاصة أنه يلعب بشكل مستمر منذ إصابة غلام بعد مباراة أودينيزي يوم 17 مارس الماضي.