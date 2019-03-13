نيمار يقترب من العودة للملاعب

نيمار

أشارت أحدث التقارير الطبية إلى أن نيمار نجم باريس سان جيرمان يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي ويقترب من العودة للملاعب.

وغاب البرازيلي عن الباريسي في الشهرين الماضيين بعد إصابته في إصبع القدم، والتي أبعدته عن خروج الفريق الأوروبي على يد مانشستر يونايتد.

وأصدر ممثلو نيمار بياناً أكدوا فيه نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة في قطر والتي أشارت لتقدم ملحوظ في تعافى المهاجم من إصابته.

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وأضاف طبيب نيمار أن البرازيلي لا يشعر الآن بأي ألم ولا يشتكى من العلاج خلال التدريبات الخاصة التي يقوم بها للشفاء، إلا أنه لن يتم الاستعجال بعودته.

وأشار البيان أن موعد عودة الدولي البرازيلي للملاعب ينتظر أن يكون بنهاية مارس الجاري أو مع بداية أبريل للتأكد من تعافيه التام.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على ديجون أمس الثلاثاء برباعية نظيفة في غياب نيمار، ليواصل هيمنته المحلية على الدوري الفرنسي.