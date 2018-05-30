غوارديولا يشيد بإنجازات زيدان

زيدان وغوارديولا

أشاد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وانتصر ريال على غريمه ليفربول بنتيجة 3-1 في نهائي كييف السبت الماضي ليحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ 13 في تاريخه.

وقال غوارديولا في تصريحات لراديو كتالونيا الإسباني: "إنه إنجاز مذهل، قدم زين الدين زيدان فريقاً قوياً قادراً على التواجد وتحقيق اللقب باستمرار، لا يهمني من يتحدث عن الاستحقاق لأن الحقيقة أنّهم أبطال أوروبا.

"علينا أن نهنىء زيدان على ما حققه خلال الأعوام الماضية، إذ أثبت ريال مدريد قدرته على تحقيق البطولات مهما ساء مستواه".

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وتطرق "بيب" للحديث عن موسم برشلونة بقوله: "لا يمكن اعتباره سيئاً بالنظر لتحقيق لقبي الدوري والكأس الإسبانيين، ولا أظن أن الفريق قد يخسر الـ DNA الخاصة به.

"برشلونة هو الفريق الوحيد الذي خاض نهائيين في دوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2011 ويمتلك 8 لاعبين أساسيين من الأكاديمية، أتمنى الحفاظ بصورة أفضل واستغلال أكبر لأكاديمية لا ماسيا".

وحقق غوارديولا لقبي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2009 و2011 أمام مانشستر يونايتد.