باريس سان جيرمان يخطط لضم ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن باريس سان جيرمان يسعى للم شمل مدربه توماس توشيل بعثمان ديمبيلي جناح برشلونة الحالي.

وتواجد الثنائي معاً من قبل في صفوف بوروسيا دورتموند حيث تألق الفرنسي الشاب ولفت الأنظار إليه لينقض عليه البارسا فيما بعد.

وكشفت صحيفة "موندو" الإسبانية أن قائمة التدعيمات المحتملة لبرشلونة في الهجوم قد تدفع ديمبيلي للرحيل.

وأضاف التقرير أن توشيل يريد العمل مع ديمبيلي مرة أخرى، وأنه يثق في قدرته على إعادته لمستواه.

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وأكد التقرير أن البارسا مستعد للسماع لعروض لضم ديمبيلي مقابل 100 مليون يورو لتعويض خسارته.

وانضم الدولي الفرنسي إلى برشلونة مقابل 105 مليون يورو، لكنه لم يقدم المستوى المأمول خلال موسمه الأول، كما تعرض لعدة إصابات أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.

وضم باريس سان جيرمان نيمار من صفوف برشلونة الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.