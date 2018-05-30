ميسي يرفض ترشيح الأرجنتين للفوز بكأس العالم رغم الفوز الكبير على هايتي

ميسي خلال المباراة

رفض ليونيل ميسي، نجم وقائد منتخب الأرجنتين، رفع سقف الطموحات فيما يخص تطلعات بلاده قبل خوض غمار كأس العالم الشهر القادم.

وفاز منتخب الأرجنتين فجر الأربعاء ودياً على غريمه هايتي برباعية نظيفة سجل منها ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك).

وقال "ليو" للمراسلين بعد المباراة: "أنا سعيد بردة فعل الجماهير التي لم توجه الإهانات لنا مثل كل مرة.

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"نذهب لكأس العالم لنفس السبب، يبقى الفوز حلمنا جميعاً، لسنا مرشحين لكننا فريق جيد جداً ونتدرب بجد كل يوم.

"نملك فريق قوياً ولاعبين مميزين، وسنحاول بكل ما أوتينا من قوة في المونديال".

ويخوض منتخب الأرجنتين لقاء استعدادياً أخيراً أمام نظيره الإسرائيلي في القدس المحتلة قبل أن يتجه لروسيا لبدء منافسات كأس العالم الذي يشارك فيه ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا.