أهداف مباراة الأرجنتين وهايتي 4-0 الودية

ميسي يقود الأرجنتين لفوز سهل

حقق منتخب الأرجنتين فوزاً سهلاً بأربعة أهداف نظيفة على حساب منتخب هايتي في لقاء ودي أقيم على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وشهد الشوط الأول 13 فرصة على مرمى الضيوف، لم يفلح التانغو سوى الخروج منها بهدف سجله القائد ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 17، فيما أضاع زملاؤه كماً كبيراً من الفرص برعونة كبيرة.

أما الشوط الثاني، فحصلت خلاله انفراجة كبيرة هجومياً، وسط سقوط دفاعي للخصم الضعيف، حيث أضاف ميسي الهدف الثاني مستغلاً كرة مرتدة من الحارس بعد أن تصدى لرأسية جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 58.

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وظهرت تغييرات المدرب خورخي سامباولي جلية بعد هدف "ليو" الثاني، إذ صنع كريستيان بافون الهدف الثالث بعد أن مر من 3 مدافعين على يسار منطقة الجزاء مقدماً عرضية سهلة لميسي الذي سجل بسهولة، في الدقيقة 66 (هاتريك).

وأنهى البديل سيرخيو أغويرو النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 69 بعد 10 دقائق من نزوله الملعب عقب تمريرة بينية مع ميسي.

وكاد ميسي أن يسجل سوبر هاتريك له في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، لكن الركلة الثابتة التي سددها جاءت أعلى العارضة.

وهذه المباراة قبل الأخيرة لمنتخب الأرجنتين في إطار الاستعداد لكأس العالم الذي يشارك فيه ضمن المجموعة الخامس التي تضم إلى جانبه منتخبات آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.