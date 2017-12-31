غوارديولا يكشف مدة غياب غابرييل جيزوس

بيب غوارديولا

فشل مانشستر سيتي في الفوز على مستضيفه كريستال بالاس ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، واكتفى بالتعادل معه دون أهداف.

وشهدت المباراة الكثير من الإصابات على الجانبين وأبرزها في صفوف الضيوف حيث تعرض غابرييل جيزوس وكيفن دي بروينه لإصابتين.

وتحدث بيب غوارديولا مدرب سيتي عن هاتين الإصابتين خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلاً: "تحسن مستوانا بالشوط الثاني بعض الشيء ولكننا واجهنا بعض المشاكل طوال المباراة، وقد تمكن الحارس إيدرسون من إنقاذ النقطة في النهاية.

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"هذه هي كرة القدم ولكن عليك دائماً أن تواصل العمل، يجب أن نقاتل سوياً للوصول لأفضل النتائج، يجب أن نضع كل تركيزنا كل مباراة وإن لم نتمكن من تحقيق الفوز سنركز على المباراة القادمة وننجح في ذلك".

وحول إصابة جيزوس قال غوارديولا: "تعرض لإصابة وأعتقد أنه سيغيب لشهر أو اثنين، لكن سيتم الكشف عن كل شيء لاحقاً".

يذكر أن مانشستر سيتي لا يزال في صدارة البريميير ليغ برصيد 59 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 45 نقطة.