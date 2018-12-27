غيغز: لاعبو مانشستر يونايتد باتوا أفضل بسبب سولشاير

أولي غونار سولشاير

أكد أسطورة مانشستر يونايتد، رايان غيغز أن عدداً كبيراً من لاعبي الشياطين الحمر مثل بول بوغبا وماركوس راشفورد ودافيد دي خيا أصبحوا أفضل تحت قيادة المدرب المؤقت أولي غونار سولشاير.

وتولى النرويجي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وقال الأسطورة الويلزية في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "الفوز على هادرسفيلد كان الأول لسولشاير في أولد ترافورد، والفريق بدأ بالتحسن منذ مواجهة كارديف سيتي.

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"بوغبا ودي خيا وراشفورد وغيرهم أصبحوا أفضل في آخر مباراتين، كما أن هنالك حالة من الإيجابية في صفوف اللاعبين وهذا الأمر يساعدهم على تقديم الأفضل، أتمنى أن أرى المستوى ذاته أمام بورنموث يوم الأحد".

وكان مانشستر يونايتد قد تغلب على كارديف سيتي بنتيجة 5-1، قبل أن يفوز على هادرسفيلد تاون بنتيجة 3-1.