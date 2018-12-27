كلوب يدخل تاريخ ليفربول بإنجاز جديد

يورغن كلوب

نجح يورغن كلوب مدرب ليفربول في تحقيق رقم قياسي جديد، بعد الانتصار العريض الذي حققه المتصدر على ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية دون مقابل ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، من الوصول إلى الانتصار رقم 100 رفقة الريدز، بعد 181 مباراة له فقط مع الفريق، لينجح ليفربول في الوصول لانتصاره الـ 19 على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، أي أكثر من أي فريق آخر في المسابقة.

كوليبالي يؤكد افتخاره بلون بشرته رداً على هتافات جماهير إنتر العنصرية

كييليني: ما فعله رونالدو أمام أتالانتا يثبت قيمته

سولاري يتطلع لإحياء ريال مدريد

جيل جديد يهدد هيمنة ميسي ورونالدو

ركلة جزاء صلاح أمام نيوكاسل تثير الجدل

وكان المدرب الأسبق لليفربول كينيث دالغليش قد وصل للانتصار رقم 100 بعد 159 مباراة، فيما وصل رافاييل بينيتز لهذا الرقم بعد 170 مباراة، أما بوب بيزلي فحقق الرقم بعد 181 مباراة أي نفس إنجاز كلوب.

وحسم الريدز الفوز برباعية تناوب على تسجيلها ديان لوفرين ومحمد صلاح وشيردان شاكيري وفابينيو، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، مبتعداً بالصدارة بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير.