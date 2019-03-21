ملخص مباراة ألمانيا وصربيا 1-1 الودية

لوروا ساني خلال المباراة التي تعرض للإصابة خلالها

أفلت منتخب ألمانيا من الخسارة ودياً أمام ضيفه الصربي وتعادل معه بهدفٍ لهدف في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب فولكسفاغن آرينا.

وأشرك المدرب يواكيم لوف تشكيلة غلب عليها التجديد بعد استبعاد العديد من مخضرمي المانشافت لتردي النتائج، وقدم النجوم الجدد عرضاً جيداً إجمالاً رغم تقدم الضيوف مبكراً عن طريق المتألق لوكا يوفيتش في الدقيقة 12.

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إذ انتظر صاحب الضيافة حتى الدقيقة 69 ليدرك التعادل عبر ليون غوريتسكا.

وهدد أصحاب الأرض مرمى الضيوف في العديد من المواجهات لكن تألق حارس صربيا حال دون إضافة المزيد من الأهداف.