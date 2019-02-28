فان دير فارت ينصح غاريث بايل

غاريث بايل

توجه النجم المعتزل رافاييل فان دير فارت لاعب ريال مدريد السابق بنصيحة لغاريث بايل بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الهولندي وأكد خلالها أن بايل بحاجة للخروج من الضغوطات التي يعاني منها في ريال مدريد.

وقال فان دير فارت: "إنه لاعب جيد للغاية، ليس ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو لكنه دائماً ما يتعرض لضغوط كبيرة للغاية، أكبر من تلك التي كان يتعرض لها في توتنهام، أعتقد أن هذه هي مشكلته.

راكيتيتش يؤكد سعادته في برشلونة

رسمياً: إيقاف راموس مباراتين في دوري أبطال أوروبا

استدعاء فينيسيوس وآرتور لتمثيل البرازيل

رسمياً: برشلونة يجدد عقد آلبا حتى 2024

سباليتي: لن أتحدث عن إيكاردي مرة أخرى

"أعتقد أنه قد ينجح إذا ما انتقل لفريق مثل مانشستر يونايتد أو توتنهام، سيكون ذلك أفضل بالنسبة له، لكنه يريد البقاء في ريال مدريد وأن يخوض المزيد من المباريات.

"بايل لاعب هادىء للغاية ويحب أن يبقى وحيداً، لذلك لا نجده يختلط كثيراً بزملائه في ريال مدريد".

واختتم تصريحاته بقول: "من المهم للاعب كرة القدم أن يجيد الإسبانية عندما يلعب في إسبانيا، فهو وحيد في الفريق، وعندما يظهر بشكل جيد لا تكون هناك مشكلة، لكن المشكلات تتراكم عندما يلعب بشكل سيء".