فالفيردي: ديمبيلي يتمتع بإمكانيات ضخمة

ديمبيلي يسجل هدف تعادل برشلونة الثمين

انهال إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالمديح على الجناح عثمان ديمبيلي الذي أحرز هدف التعادل للبلاوجرانا في شباك أتلتيكو مدريد في المباراة التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل بهدفٍ لكل فريق.

وقال فالفيردي في تصريحات بعد المباراة: "ديمبيلي لاعب عظيم ويتمتع بإمكانيات كبيرة، بإمكانه التطور من الناحية التهديفية وإضافة المزيد".

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وتسبب الدولي الفرنسي الشاب بإثارة الجدل مؤخراً جراء تغيبه وتأخره المتكرر عن التدريبات، وتوقعت تقارير أن النادي الكتالوني سيتجه لبيعه في يناير القادم.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وذلك قبل أن يخوض إشبيلية مباراته ضمن المرحلة ذاتها.