أهداف مباراة بورنموث وآرسنال 1-2 الدوري الإنجليزي

بيير إيميريك أوباميانغ

فاز آرسنال على مستضيفه بورنموث بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب فيتنس فيرست ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الفائز عن طريق جيفرسون أندريس ليرما (30 بالخطأ في مرمى فريقه)، وبيير إيميريك أوباميانغ (67)، أما هدف الخاسر الوحيد فسجله جوشوا كينغ في الدقيقة 46.

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ورفع آرسنال رصيده بهذا الانتصار إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز الثامن.