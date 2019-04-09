فان دايك يمنح ستيرلينغ صوته في جائزة أفضل لاعب بإنجلترا

رحيم ستيرلينغ

كشف فيرجيك فان دايك، مدافع ليفربول، أنه منح صوته لرحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي، كلاعب العام، في استفتاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.



والهولندي هو أحد المرشحين لحصد الجائزة بعدما ساعد ليفربول على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أحرز ستيرلينغ 15 هدفاً في الدوري مع سيتي، الذي يتنافس بقوة لحصد اللقب أيضاً.



وقال فان دايك لوسائل الإعلام: “منحت صوتي لرحيم ستيرلينغ، أعتقد أنه يستحق الجائزة، قدم موسماً رائعاً، كان بإمكاني منح صوتي لبيرناردو سيلفا أيضاً أو مجموعة من لاعبي مانشستر سيتي، لكن أعتقد أني أتحلى بالأمانة، أعتقد أنه تطور كثيراً كلاعب”.

تقرير: مورينيو يرفض تدريب منتخب المغرب

صراع ألماني محتدم على توقيع زياش

سكالوني يتعرض لحادث في مايوركا

ديمبيلي ضمن قائمة برشلونة التي ستواجه يونايتد

سولشاير يتوقع مباراة رائعة بين يونايتد وبرشلونة



وتمنع لوائح رابطة المحترفين اللاعبين من التصويت لزملائهم في الفريق ذاته.



ولا يزال ليفربول، الذي خرج بشباك نظيفة في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، ينافس على حصد لقب دوري أبطال أوروبا وسيواجه بورتو في ذهاب ربع النهائي اليوم الثلاثاء.