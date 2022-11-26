فريق المكسيك المتوقع لملاقاة الأرجنتين اليوم بكأس العالم

يلتقي منتخب المكسيك مع نظيره الأرجنتيني اليوم السبت على أرضية ستاد لوسيل لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تعادل المنتخب المكسيكي سلباً في لقائه الأول مع خصمه البولندي، فيما خسر منتخب الأرجنتين بشكلٍ مفاجىء أمام "الأخضر" السعودي بهدف لاثنين.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق أحمد الطيب، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي.

تشكيلة المكسيك المتوقعة أمام الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: جيراردو مارتينو.

حراسة المرمى: غييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: خورخي سانشيز راموس، سيزار مونتيس، هيكتور مورينو، خيسوس غاياردو.

خط الوسط: كيفين ألفاريز، هيكتور هيريرا، لويس تشافيز.

خط الهجوم: هيرفينغ لوزانو، هنري مارتن، أليكسيس فيغا.