بيرلو يتوقع رحيل ديبالا عن يوفنتوس الصيف القادم

باولو ديبالا

توقع أندريا بيرلو نجم يوفنتوس المعتزل طلب باولو ديبالا الرحيل عن صفوف بطل إيطاليا الصيف القادم، كما قال أن النادي لم يُخطئ بالتخلي عن مهدي بنعطية.

وعلق صانع الألعاب السابق على مستقبل النجم الأرجنتيني: "سيتحدث النادي مع ديبالا، ولن يكون سعيداً بالتأكيد. هل سيغادر؟ الأمر يعتمد على احتياجات يوفنتوس الذي سيبحث بالتأكيد عن مهاجم جديد بحال رحيل ديبالا، لأن (ماريو) ماندجوكيتش لن يكون أصغر سناً".

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ورحل بنعطية عن يوفنتوس صوب الدحيل في الدوري القطري بناءً على طلبه، وقد أيد بيرلو قرار النادي التخلي عنه، بقوله: "باعتقادي أن رحيل بنعطية لا يُمثل مشكلة لليوفنتوس، إن أراد اللاعب الرحيل، فعلى النادي أن يُفسح له المجال".

يُذكر أن عدداً من الأندية أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أبدت اهتمامها بالتعاقد مع ديبالا، وقد قيل أن يوفنتوس قد يستغله من أجل الحصول على لاعبه السابق بول بوغبا نجم وسط يونايتد الحالي.