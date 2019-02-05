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ملخص مباراة ويست هام وليفربول 1-1 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة ويست هام وليفربول 1-1 الدوري الإنجليزي
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نشر 05 شباط/فبراير 2019 - 08:26 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ماني يحتفل بهدفه
ماني يحتفل بهدفه

فشل ليفربول في تحقيق فوز هام على مستضيفه ويست هام يونايتد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول عن طريق ساديو ماني، بعد أن استلم عرضية زميله جيمس ميلنر وصوبها في المرمى في الدقيقة 22.

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وعادل ميشيل أنتونيو النتيجة في الدقيقة 28، بعد أن وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وصوبها لترتطم بالقائم الأيمن وتسكن الشباك.

بهذا التعادل، ظل ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن مطارده مانشستر سيتي، فيما ارتفع رصيد ويست هام إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

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