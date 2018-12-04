فيفا يوزع 209 ملايين دولار على الأندية نظير مشاركة لاعبيها في مونديال 2018

شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء توزيع 209 ملايين دولار على الأندية نظير مشاركة لاعبيها في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وجاء مانشستر سيتي في المقدمة حيث حصل على أكثر من خمسة ملايين دولار.



وأوضح فيفا أن 416 نادياً من 63 اتحاداً وطنياً حصلوا على مقابل مالي لمشاركة لاعبيهم في المونديال وذلك من عائدات البطولة التي احتضنتها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.



وبلغ متوسط المقابل الذي احتسب نظير مشاركة كل لاعب من إجمالي 736 لاعباً، في اليوم الواحد 8530 دولار.



وكان للأندية الأوروبية نصيب الأسد من المبلغ الإجمالي حيث حصلت الأندية الأوروبية على 158 مليون دولار منها 5،003 مليون دولار لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز و4،803 مليون لريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا وجاء توتنهام في المركز الثالث حيث حصد 4،385 مليون دولار.

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بينما حصدت أندية أخرى مثل الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي وسيلتك الاسكتلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني على مليون دولار فقط.



وكان ما يسمى "برنامج فوائد الأندية" قد أطلق من جانب فيفا مع كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وجرى تخصيص 40 مليون دولار حينذاك لتوزع على الأندية نظير مشاركة لاعبيها بالبطولة.



وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "إنه من مسؤولياتنا إعادة توزيع إيرادات هذه البطولة الفريدة على مجتمع كرة القدم ككل وبالطبع تستحق الأندية أن يكون لها نصيب من ذلك النجاح حيث أنها ساهمت فيه بشكل رئيسي."