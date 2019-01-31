الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً في أحداث مباراة الإمارات وقطر

في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة نصف نهائي كأس آسيا بين قطر والإمارات، وعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإجراء تحقيق شامل بعد خسارة الدولة المستضيفة أمام غريمتها بنتيجة 0-4 ورمي الجماهير الإماراتية أحذية وقوارير مياه على أرضية ملعب محمد بن زايد.

وبعد تسجيل معظم الأهداف القطرية، رمت جماهير الدولة المضيفة أحذية وعبوات مياه على لاعبي “العنابي” المحتفلين.

وقال متحدث باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “يجري الاتحاد الآسيوي تحقيقاً شاملاً في الأحداث. بمجرد انتهاء التحقيق سيتخذ الاتحاد الآسيوي الخطوات المناسبة”.

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وأتت الخسارة القاسية في ظل أزمة دبلوماسية خليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى والتي تتهم الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة.

واستقبل نحو 38 ألف متفرج المنتخب القطري بصافرات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني.

فيما غابت جماهير قطر التي تأهلت إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها لمواجهة اليابان الجمعة على ملعب مدينة زايد الرياضية.