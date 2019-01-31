كوتينيو يشكر ميسي على منحه ركلة الجزاء أمام إشبيلية

ميسي وكوتينيو

وجه فيليب كوتينيو، الشكر لزميله في برشلونة وقائد الفريق ليونيل ميسي على البادرة التي قام بها خلال المباراة أمام إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل البارسا إلى نصف النهائي بعد أن أمطر شباك الفريق الأندلسي بـ 6 أهداف مقابل واحد على ملعب كامب ناو أمس الأربعاء.

وفي الدقيقة 13، حصل ميسي على ركلة جزاء أثارت الجدل، حيث اعتبر بعض المراقبين أن الاحتكاك بين مدافع إشبيلية كوينسي بروميس وميسي لم يكن موجوداً.

ورغم تأخر برشلونة في مباراة الذهاب بهدفين، ورغبته في التعويض حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، لم ينفذ ميسي ركلة الجزاء، وتقدم بدلاً من ذلك بالكرة إلى زميله كوتينيو الذي يعاني من مستويات متقلبة هذا الموسم.

وتمكن البرازيلي من التسجيل بالفعل من نقطة الجزاء، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في المباراة بعد مرور 53 دقيقة.

وقال كوتينيو في تصريحات لتلفزيون برشلونة عقب المباراة: " جاءت ركلة الجزاء بشكل طبيعي، وحركة ميسي تظهر كم هي عظيمة.

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"شكراً لميسي لأنه ترك لي تنفيذ ركلة الجزاء، إنه أمر جيد من أجل ثقة المجموعة، كنا نعلم أنه من أجل التغلب على وضعنا، علينا أن ننخرط في المباراة منذ البداية."

وبعد أن سجل كوتينيو ركلة الجزاء، كاد إشبيلية أن يحقق التعادل لكن الحارس يسبر سيليسين أنقذ فرصة من أندريه سيلفا ثم تصدى لركلة جزاء سددها إيفر بانيغا، لتبقى النتيجة 1-0.

وأدرك برشلونة التعادل في نتيجة المباراتين في الدقيقة 32 عندما وضع إيفان راكيتيتش الكرة في مرمى خوان سوريانو بعد تمريرة رائعة من آرتور.

وساعد هدفان في دقيقتين حامل اللقب في التقدم بفارق مريح، إذ هز كوتينيو الشباك برأسية بعد تمريرة لويس سواريز العرضية، ثم حول سيرجي روبرتو تمريرة ميسى إلى داخل المرمى.

وقلص غيلرمي آرانا الفارق لإشبيلية بتسديدة قوية، لكن آمال فريق المدرب بابلو ماتشين انتهت عندما وضع سواريز الكرة في المرمى بعد هجمة مرتدة، فيما أضاف ميسي الهدف السادس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولحق برشلونة بكل من ريال بيتيس وفالنسيا إلى نصف نهائي كأس الملك، على أن يكتمل الطرف الرابع بعد مواجهة ريال مدريد وجيرونا اليوم الخميس، وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الملكي بنتيجة 4-2 على أرضه.