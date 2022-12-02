كأس العالم 2022: البرازيل وسويسرا للدور الثاني والكاميرون وصربيا خارج المنافسة

انتهت منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022 بفوز تاريخي من الكاميرون أمام البرازيل بهدف دون رد، وفوز لمنتخب سويسرا على صربيا بنتيجة 3-2، وهكذا تصبح البرازيل وسويسرا في الدور ال16 وتخرج الكاميرون وصربيا ولكن بشكل مشرف.

تمكنت البرازيل من تصدر المجموعة السابعة رغم الخسارة أمام الكاميرون بهدف دون رد، في حين خرجت صربيا بعد خسارة مخيبة للآمال أمام سويسرا بنتيجة 3-2 لتنتقل سويسرا للدور الثاني بعد حصد هذه الثلاث نقاط.

أ ف ب

البرازيل وسويسرا في الدور ال16 والكاميرون وصربيا خارج المنافسة

انتهت مباراة البرازيل والكاميرون بفوز إفريقي تاريخي، حيث تمكنت الكاميرون من التسجيل في شباك إيدرسون عن طريق مهاجم النادي السعودي فينسيت أبو بكر في الوقت بدل الضائع بعد الـ90، في حين تغلبت سويسرا على صربيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل لصربيا أكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 26، ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 35، في حين سجل لسويسرا شيردان شاكيري في الدقيقة 20، وبريل إيمبولو في الدقيقة 44، واختتم التسجيل ريمو فريلير في الدقيقة 48.

ويصبح هكذا ترتيب المجموعة السابعة بعد انتهاء الجولة الثالثة، البرازيل في المركز الأول برصيد 6 نقاط، سويسرا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، الكاميرون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وصربيا في المركز الأخير برصيد صفر نقاط.

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