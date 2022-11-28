كأس العالم 2022: تعادل مثير بين الكاميرون وصربيا يجعل التأهل صعب المنال

انتهت مباراة الكاميرون وصربيا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022.

ورغم أن التوقعات كانت ترجح فوز صربيا في هذا اللقاء وخاصة بعد أن أنهت الشوط الأول بنتيجة 2-1، إلّا أن الكاميرون انتفضت في الشوط الثاني لنشهد مهرجان من الأهداف من قبل الطرفين.

التعادل بين الكاميرون وصربيا يصعب المهمة على الفريقين

بعد هذا التعادل بنتيجة 3-3 بين الكاميرون وصربيا، باتت المهمة صعبة جدًا الحظوظ قليلة جدًا لكلا الفريقين، خاصة وأن المجموعة السابعة يمتلك فيها البرازيل 3 نقاط، وسويسرا 3 نقاط، وبغض النظر عن نتيجة مباراة البرازيل وسويسرا اليوم، فإنهما في حال حققا التعادل في الجولة الثالثة فقد يكون كافيًا لخروج الكاميرون وصربيا اللذان لا يمتلكان سوى نقطة واحدة فقط.

وكان قد تناوب على تسجيل الأهداف في هذه المباراة عدة لاعبين، في البداية افتتح التسجيل منتخب الكاميرون في الدقيقة 29 عن طريق كاستيليتو، ليعود فيما بعد منتخب صربيا ويقلب الطاولة في الشوط الأول على الكاميرونيين بهدفين في الدقيقة 45، الأول عن طريق بافلوفيتش، والثاني عن طريق سافيتش، ومع بداية الشوط الثاني عززت صربيا تقدمها عن ميتروفيتش في الدقيقة 53، ولكن انتفض لاعبو الكاميرون وعادلوا النتيجة بهدف في الدقيقة 64 عن طريق أبو بكر، وهدف في الدقيقة 66 عن طريق تشوبو موتينغ.

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