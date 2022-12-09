كأس العالم 2022: عاجل..تيتي مدرب البرازيل يعلن استقالته

أعلن تيتي مدرب البرازيل استقالته من تدريب المنتخب البرازيلي بعد الخروج من بطولة كأس العالم قطر 2022 بركلات الترجيح أما منتخب كرواتيا في دور ربع النهائي.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أجريت اليوم على استاد المدينة التعليمية في الدوحة والتي خرجت فيها البرازيل من المنافسة: أنها نهاية القصة بالنسبة لي".

تيتي يعلن استقالته من تدريب البرازيل بعد الخروج من كأس العالم

أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي استقالته من منصبه كمدرب عقب الخروج من كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة على يد كرواتيا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وكان نيمار قد افتتح التسجيل للبرازيل في المباراة في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يعود برونو بيتكوفيتش ويعادل النتيجة لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 117 من الشوط الإضافي الثاني، لتذهب المباراة إلى ركلات الحظ الترجيحية.

يشار إلى المدرب صاحب الـ61 عامًا بدأ تدريب السليساو في عام 2016 واستطاع أن يفوز معهم بلقب كوبا أميركا في عام 2019، رغم ذلك البرازيل لم تتمكن من تجاوز دور ربع النهائي في كأس العالم 2018 وخرجت أمام بلجيكا، وهاي هي الآن تخرج أمام كرواتيا في 2022.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات كأس العالم غدا السبت 10 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة