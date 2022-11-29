كأس العالم 2022: ما هي فرص تأهل المنتخب السعودي للدور الثاني؟

نستعرض لكم في هذه المقالة فرص تأهل المنتخب السعودي للدور الثاني في كأس العالم قطر 2022، والتي ستكون المرة الثانية في تاريخ الأخضر السعودي بعد أن كانت الأولى في مونديال 1994 بوجود جيل الدعيع والعويران وغيرهم.

لا شك وأن المنتخب السعودي قدم أداءً لا غبار عليه في مونديال قطر 2022، وخاصة بعد البداية القوية والتاريخية التي تمكن فيها من التغلب على أبرز مرشحي البطولة منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1، ولكن سرعان ما اختفت البهجة في الجولة الثانية بعد الخسارة أمام بولندا بهدفين دون رد.

فرص تأهل المنتخب السعودي للدور الثاني

أول سيناريو والذي يضمن تأهل السعودية مباشرة للدور الـ16 في مونديال قطر 2022 هو الفوز على المكسيك، حيث سيصبح رصيد الأخضر السعودي في هذه الحالة 6 نقاط وبالتالي يصبح التأهل مضمونًا ولكن يبقى تحديد المركز معتمدًا على نتيجة الأرجنتين وبولندا النهائية.

السيناريو الثاني هو تعادل السعودية أمام المكسيك والذي قد يكون كافيًا للعبور للدور المقبل بالنسبة للأخضر، ولكن بشرط خسارة الأرجنتين أمام بولندا، أو خسارة بولندا أمام الأرجنتين بفارق 3 أو 4 أهداف، وفي الوقت ذاته يجب على السعودية التعادل بنتيجة كبيرة والابتعاد عن التعادل السلبي.

يشار إلى أن موعد مباراة السعودية والمكسيك غدا الأربعاء 30 نوفمبر الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، والتي ستقام على استاد لوسيل في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تشكيلة السنغال المتوقعة أمام الإكوادور اليوم في كأس العالم 2022