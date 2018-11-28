أهداف مباراة باريس سان جيرمان وليفربول 2-1 دوري أبطال أوروبا

نيمار ينعش آمال الباريسي

أحيا باريس سان جيرمان الفرنسي آماله في بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الصعب على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب بارك دو برانس لحساب المجموعة الثالثة.

جاء هدفا الفائز عن طريق خوان بيرنات (13)، ونيمار (37)، أما هدف الريدز الوحيد فجاء من ركلة جزاء ترجمها جيمس ميلنر بنجاح في نهاية الشوط الأول (45).

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ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الانتصار إلى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما تراجع ليفربول بدوره إلى المركز الثالث بعدما بقي رصيده ثابتاً عند 6 نقاط.