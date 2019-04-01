كلوب: باريس سان جيرمان بطل أسوأ سيناريو رأيته في حياتي

يورغن كلوب

يرى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، أن باريس سان جيرمان لم يستحق الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وقال المدير الفني الألماني في حوار مع شبكة "كانال بلوس" الفرنسية: “ودع باريس سان جيرمان البطولة بعد واحد من أسوأ السيناريوهات حظاً لمباراة رأيتها، إقصاؤه كان مستحيلاً، لكنه حدث.

“ما حصل للفريق الفرنسي أمام برشلونة في 2017 كان مختلفاً، كان باريس سان جيرمان الأفضل في مباراة الذهاب، وفي الإياب كان برشلونة الأفضل ولم يكن الباريسي محظوظاً.

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“إلا أن باريس سان جيرمان كان الأفضل في المباراتين هذه المرة، لكنه خرج من البطولة، إنها حالة نادرة”.

وودع بطل فرنسا البطولة الأوروبية منذ دور الـ 16 بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 1-3 في ملعبه بارك دو برانس رغم فوزه ذهاباً في إنجلترا بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد.