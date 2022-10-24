كلوب طُرد على يده..الكشف عن حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ 

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن اسم حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الذي سيدير قمة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مرحلة الإياب.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وبايرن ميونخ التي ستلعب على جحيم الكامب نو، إلى جانب كافة التفاصيل الأخرى المهمة في هذا اللقاء وأبرزها الحكم الذي أحيانًا ما يكون علامة فارقة ومؤثرة على النتيجة النهائية.

برشلونة (المصدر: أ ف ب)

الاتحاد الأوروبي يكشف عن حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

قرر الاتحاد الأوروبي اختيار طاقم تحكيم إنجليزي لإدارة مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ، حيث سيكون على رأس هذا الطاقم حكم الساحة أنتوني تايلور وكل من آدم نون وجاري بيسويك كحكمين مساعدين، وروبيرت جونز كحكم رابع.

والجدير بالذكر أن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور كان قد طرد المدرب الألماني يورغن كلوب في المباراة التي لعبت أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

إضافة لما سبق، فإن تايلور يعتبره البعض نذير شؤم بالنسبة للبارسا، حيث تعادل النادي الإسباني سلبيًا أمام أولمبياكوس في عام 2017، وتعادل مع باريس 1-1 في 2021 وهي مباريات كان تايلور حكمًا فيها.

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