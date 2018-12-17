كلوب يتطلع لمواجهة بايرن ميونيخ والعودة لألمانيا

يورغن كلوب

أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على صعوبة مباراة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للريدز عقب القرعة وأكد خلالها أن فريقه سيواجه خصماً كبيراً.

وقال كلوب: "سيكون من الصعب للغاية مواجهة بايرن ميونيخ، هم فريق قمة، لكن بالنسبة لي سيكون من الجيد العودة لألمانيا من جديد".

سيميوني يؤكد قرب عودته إلى إنتر ميلان

كأس العالم للأندية: كاشيما يطمح للثأر من ريال مدريد

صراع ثنائي على استضافة كأس أمم إفريقيا 2019

راموس: هدف ريال مدريد الفوز دائماً مع رونالدو أو بدونه

ميسي على موعد مع تحدٍ جديد



"بكل تأكيد ستكون مباراة مميزة وقوية، أتطلع لها من الآن، ستكون رحلة جيدة لجماهيرنا فميونيخ مدينة رائعة".



وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين في فبراير المقبل على ملعب آنفيلد في إنجلترا، بينما ستقام العودة على ملعب آليانز آرينا في ألمانيا.

يذكر أن ليفربول كان قد خرج لتوه من مباراة صعبة للغاية أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حقق خلالها الفوز ثلاثة أهداف لهدف.