سيميوني يؤكد قرب عودته إلى إنتر ميلان

دييغو سيميوني

أكد المدرب دييغو سيميوني أنه سيعود إلى إنتر ميلان يوماً ما، ولكنه في نفس الوقت استبعد أن يكون هذا حالياً، نظراً لأن أموره مع أتلتيكو مدريد تسير على ما يرام.

وكانت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قد أوقعت الروخيبلانكوس في مواجهة ليوفنتوس، وهي البطولة التي خرج منها إنتر مبكراً، مما جعل مشجعيه يطالبون بإقالة سباليتي وتولية سيميوني قيادة النيراتزوي.



وقال المدرب الأرجنتيني الذي قضى معظم مسيرته كلاعب في إيطاليا بين لاتسيو وإنتر: "أفكر في كل يوم على حدى، أنظر إلى اليوم ومن ثم الغد ومن ثم ما بعده، ليس لدي خطط طويلة الأمد.

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"ما زلت ارتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد، والأمور تسير بشكل جيد وأطمح في تحقيق الأهداف المطلوبة، ليس من المفترض أن أفكر في الخطوة المقبلة، طالما الخطوة الحالية لم تتم.

"كنت واضحاً فيما يخص إنتر، وللمرة الألف أقول أن العودة إلى هناك ستحدث بالطبع يوماً ما، ليس لدي حاجة لقول شيء أكثر من ذلك، سأعود إلى هناك حينما يقرر القدر ذلك".

يذكر أن دييغو سيميوني كان قد أعلن في أكثر من مرة أنه سيعود كمدرب إلى إنتر ميلان، إلا أنه لم يحدد الوقت، قبل أن يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2021، ليغلق الباب تماماً في وجه عودته في هذه المرحلة.