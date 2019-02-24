أنشيلوتي: غاريث بايل عجّل في رحيلي عن ريال مدريد

أنشيلوتي وبايل

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، أن غاريث بايل كان أحد أسباب رحيله عن تدريب ريال مدريد.

وقضى المدير الفني الإيطالي فترة قصيرة مع النادي الإسباني فاز خلالها معه ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليغادر بشكل مفاجىء الموسم التالي نظراً لتراجع النتائج.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "الإيثار مهم جداً في الفريق، لأن الغرور والأنانية أكثر شيء يغضبني في الملعب.

"هناك بعض الأوقات التي يجب على اللاعب تمرير الكرة فيها وحين لا يفعل ذلك، أكون أنا من يدفع الثمن في النهاية.

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"كان غاريث بايل أحد أسباب رحيلي عن ريال مدريد، قرار تغييري له أمام فالنسيا أشعل الخلاف مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي".

واستكمل: "استبدلته بعدما رفض التمرير لكريم بنزيمة أمام المرمى، أحياناً الأنانية تكون مفيدة لكن ليس عندما تزيد عن الحد".

وتأتي تصريحات أنشيلوتي قبل مباراة نابولي ومستضيفه بارما ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.