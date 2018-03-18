كنت أتمنى الابتعاد عن يوفنتوس

زيدان بقميص يوفنتوس

كان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يتمنى تفادي مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر القادم، في مواجهة ستكون استعادة لنهائي الموسم الماضي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: "أمضيت خمسة أعوام في يوفنتوس (بين 1996 و2001)، كان هذا النادي مهماً جداً بالنسبة لي ولمسيرتي كلاعب كرة قدم، لذلك ثمة جانب حاضر دائماً عند مواجهة يوفنتوس بالتأكيد، كنت أتمنى تفادي هذا اللقاء للعديد من الأسباب.

"جمعتنا القرعة بيوفنتوس، وعندما يحين الموعد، سأكون مركزاً على المباراة، كما هو الحال بالنسبة للاعبين".

وأكد "زيزو" أن ذكرياته مع البيانكونيري لن تكون حاضرة في المباراة: "وان كنت أحتفظ لها بمكان في ذهني. لكن عندما يحين الموعد، لن نفكر سوى في المباراة".

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وأمضى زيدان خمسة أعوام في النادي الإيطالي، وانتقل منه إلى ريال مدريد عام 2001، الذي استمر معه لحين اعتزاله عام 2006.

وبموجب قرعة ربع النهائي التي أقيمت الجمعة، سيلتقي الفريقان في تورينو ذهاباً في الثالث من الشهر القادم، على أن يقام لقاء الإياب في مدريد في 11 من الشهر ذاته.

ويسعى ريال مدريد للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسمين الماضيين، فيما يسعى يوفنتوس لإحراز لقبه الأول في المسابقة الأوروبية الأهم منذ عام 1996، علماً بانه بلغ النهائي عامي 2015 و2017، فخسر في الأول أمام برشلونة، والعام الماضي أمام ريال.

واعتبر زيدان أن يوفنتوس: "صلب (دفاعياً) كما كان الموسم الماضي، وتنافسي كما هو حاله دائماً، ستكون المواجهة معقدة وصعبة. كمثل هذا النوع من المواجهات، أرى أن الفرص متكافئة".