كوبر يكشف النقاب عن تشكيلة مصر النهائية لمونديال روسيا

منتخب مصر

أعلن هيكتور كوبر؛ المدير الفني للمنتخب المصري القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2018، الذي ينطلق في 14 يونيو ويمتد حتى 15 يوليو المقبل.

وكان منتخب الفراعنة قد صعد إلى المونديال منذ الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية بعدما تغلب على منتخب الكونغو في الدقائق الأخيرة بثنائية مقابل هدف، ليصل كاس العالم بعد غياب استمر 28 عاماً.

وضمت القائمة 28 لاعباً هم:



حراسة المرمى: عصام الحضري - شريف إكرامي - محمد الشناوي.



خط الدفاع: علي جبر - أحمد حجازي - سعد سمير - عمر جابر - محمد عبد الشافي - أيمن أشرف - أحمد فتحي - أحمد المحمدي - محمود حمدي "الونش".

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خط الوسط: سام مرسي - طارق حامد - محمود حسن "تريزيغيه" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - عبد الله السعيد - محمد النني - محمود عبد المنعم "كهربا" - عمرو وردة - رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد صلاح.

وكان كوبر قد أعلن قائمة المستبعدين والتي ضمت ستة لاعبين من ضمنهم أحمد حسن "كوكا" ومحمد عواد.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري مشواره بمواجهة نظيره منتخب أوروغواي في 15 من الشهر الجاري، تليها مباراة المنتخب الروسي في 19 من الشهر ذاته، قبل أن يلاقي نظيره السعودي في 25 من نفس الشهر.

يذكر أن الفراعنة يقيمون حالياً معسكر إعدادياً أخيراً واجهوا خلاله منتخبي الكويت وكولومبيا، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل منهما، فيما انتهى الثاني بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتطير بعثة مصر غدا الثلاثاء إلى مدينة بروكسل لخوض آخر اللقاءات الودية أمام المنتخب البلجيكي على أن تعود مجدداً إلى القاهرة الخميس المقبل.