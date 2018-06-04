نابولي ويوفنتوس يتسابقان لضم بواتينغ

جيروم بواتينغ

يتسابق نابولي ويوفنتوس، على ضم المدافع جيروم بواتينغ، وذلك بعدما أشارت تقارير إلى أن إدارة بايرن ميونيخ ستعرضه للبيع خلال الصيف.

وسيحفل الدولي الألماني بميلاده الثلاثين في سبتمبر القادم، وقد لعب في صفوف بطل البوندسليغا منذ 2011، عقب عام فقط من المشاركة مع مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بواتينغ معروض للبيع من قبل إدارة البافاري، بالرغم من أن عقده يمتد حتى يونيو 2021.

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ويستعد يوفي لإيجاد بديل، لمهدي بنعطية، الذي ارتبط اسمه بآرسنال ومرسيليا خلال الأيام الماضية.

في المقابل، يبقى نابولي خياراً جيداً للمدافع الألماني العملاق وفرصة للم الشمل مرة أخرى مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

يذكر أن يوفنتوس فاز بلقب الدوري الإيطالي برصيد 95 نقطة، فيما جاء نابولي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط.