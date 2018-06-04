برشلونة يعلن عن قيمة الشرط الجزائي في عقد أومتيتي

أومتيتي وبارتوميو

كشف جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن قيمة الشرط الجزائي الجديد في عقد المدافع سامويل أومتيتي.

جاء هذا في تصريح نشره الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر موقع "تويتر" على لسان بارتوميو.

وأكد الرئيس أن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد وصلت إلى 500 مليون يورو من أجل تأمين الدولي الفرنسي ومستقبله في صفوف البلاوغرانا.

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وكان أومتيتي قد انضم لبرشلونة بعد يورو 2016 قادماً من ليون، وكان عقده القديم يسمح له بالرحيل لأي فريق مقابل 60 مليون يورو.

وكان البارسا قد أعلن أمس عن التجديد لأومتيتي حتى موسم 2022-2023.

يذكر أن برشلونة فقد نجمه البرازيلي نيمار الصيف الماضي لصالح باريس سان جيرمان بعد تسديدهما للشرط الجزائي في عقده والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو.