كوبنهاغن يجبر مانشستر سيتي على التعادل السلبي

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مستضيفه كوبنهاغن الدنماركي دون أهداف اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جرى على ملعب باركن ستاديون لحساب المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واضطر الفريق الضيف لخوض اللقاء بنقصٍ عددي منذ الدقيقة 30 إثر طرد الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو غوميز.

وقبل هذا الطرد، سجل الإسباني رودري هدفاً تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 11.

وبعد ربع ساعة، أهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء لسيتي الذي لم يشارك النجم النرويجي إيرلينغ هالاند معه في هذا اللقاء.

مانشستر سيتي يستمر في الصدارة رغم التعادل

بهذه النتيجة، رفع السيتيزنز رصيده إلى 10 نقاط بقي على إثرها في صدارة الترتيب العام.

كما رفع كوبنهاغن رصيده بدوره إلى نقطتين في المركز الثالث.