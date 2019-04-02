كوتينيو يقترب من ترك برشلونة ويشعل الصراع بين الساعين لضمه

فيليبي كوتينيو

يبدو أن أيام صانع الألعاب فيليبي كوتينيو باتت معدودة في برشلونة، حيث أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة النادي باتت مستعدة للتخلي عن خدماته خلال موسم الانتقالات المقبل.

وأشارت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية في تقرير لها أن هناك 3 أندية من كبار أوروبا تسعى للحصول على خدمات الدولي البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفي، بعد أن فشل في تثبيت أقدامه في تشكيلة البلاوغرانا هذا الموسم.

وقالت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يقف في مقدمة المرشحين لضم الدولي البرازيلي، خاصة مع وجود النجم نيمار بين صفوفه، وهو ما قد يكون صاحب الدور الحاسم في إقناع مواطنه بالانضمام إلى النادي الباريسي.

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وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد من المهتمين بضم كوتينيو، في ظل بحث مدربه أولي غونار سولشاير عن صانع ألعاب يعزز صفوف تشكيلته الموسم المقبل.

كما يبرز اسم تشيلسي في قائمة المهتمين بضم كوتينيو أيضاً، خاصة مع إحتمالية رحيل نجمه إيدين هازارد إلى ريال مدريد، ولكن تبقى عقوبة الحرمان من إبرام صفقات خلال موسمي انتقالات والموقعة على البلوز هي العائق الأكبر أمام أحلامه في سوق الانتقالات القادم.