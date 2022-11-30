لأول مرة في كأس العالم..طاقم تحكيم نسائي بالكامل في مباراة ألمانيا وكوستاريكا

دخلت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ من أوسع أبوابه، وذلك بعد أن قرر اتحاد الفيفا لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم نسائي بالكامل في مباراة ألمانيا وكوستاريكا التي ستلعب يوم الخميس 1 ديسمبر 2022.

وكانت فرابار قد تم تعيينها كحكم رابع خلال مباراة بولندا والمكسيك ضمن المجموعة الثالثة، ولكن الآن أصبحت أول امرأة في التاريخ يتم تعيينها حكم ساحة لإدارة مباراة في كأس العالم للرجال.

طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا

لأول مرة في تاريخ كأس العالم، قررت الفيفا تعيين طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وستدير اللقاء الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، وسينضم إليها الحكمة المساعدة الأولى البرازيلية نيوزا باك، والحكمة المساعدة الأخرى المكسيكية كارين دياز والحكم الرابع الأمريكية كاثرين نيسبيت.

يشار إلى أن ستيفاني فرابار كان قد تم اختيارها أيضًا كأول امرأة لإدارة مباراة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى عام 2019، كما أدارت نهائي كأس السوبر الأوروربي بين ليفربول وتشيلسي وغيرها من اللقاءات الأخرى في مختلف المسابقات.

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