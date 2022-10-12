ليفربول الأقرب لضم مبابي بعد رفض باريس سان جيرمان بيعه لريال مدريد

بات ليفربول الطرف الأوفر حظاً بين الأندية المهتمة بالحصول على توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي ، بعد رفض باريس سان جيرمان فكرة بيعه لـ ريال مدريد كلياً.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المهاجم الشاب أعلم إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري في ظل اهتمام ريال الكبير بخدماته.

وقدم الملكي عرضاً بقيمة 154 مليون جنيه استرليني لاقتناص اللاعب الصيف الماضي قبل أن تتطور الأمور ليوقع نجم موناكو السابق بعدها على اتفاق جديد مع الباريسيين يمتد حتى صيف عام 2025.

العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان في انحدار مستمر

ومنذ انطلاق الموسم، دخل صاحب الـ 23 عاماً في مشادة مع زميله البرازيلي نيمار جونيور، كما انتقد المدير الفني الجديد كريستوف غالتيه، وأشارت مصادر إعلامية إلى تردي العلاقة التي تجمعه بإدارة النادي.

ويرفض القائمون على سان جيرمان فكرة بيع المهاجم الفائز بكأس العالم 2018 لريال مدريد كلياً، مما يفسح المجال أمام ليفربول للتحرك من أجله.

ولطالما عبر الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز عن إعجابه بمبابي الذي بدا بدوره مرحباً بفكرة ارتداء قميص ليفربول.