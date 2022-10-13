ماذا قالت الصحف عن هاتريك صلاح في شباك رينجرز؟

سلطت الصحف البريطانية الضوء على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك رينجرز ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ثلاثية صلاح جاءت في ست دقائق و12 ثانية، في لقاء حسمه الريدز بنتيجة (7-1)، ليصل إلى النقطة التاسعة من ثلاث انتصارات وخسارة، فيما تلقى رينجرز الخسارة الرابعة.

وشهدت منافسات المجموعة الأولى فوز نابولي على أياكس 4-2، ليصبح ترتيبها كالتالي:

نابولي (12 نقطة) ضمن الصعود ليفربول (9 نقاط) آياكس (3 نقاط) رينجرز (دون نقاط).

فيما يلي أبرز ما جاء في صحف بريطانيا بعد ثلاثية صلاح في شباك رينجرز:

"أسرع ثلاثية"

قالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن "مو" استطاع أن يسجل أسرع ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت "في غمضة عين" دخل التاريخ بتسجيل ثلاثة أهداف في ست دقائق و12 ثانية، ليصبح أكثر لاعب يسجل للأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا (38 هدف).

"واو صلاح"

جاء عنوان صحيفة "ذا سن" البريطانية، "واو صلاح" في إشارة إلى أهدافه الثلاثة التي جاءت في شباك رينجرز.

وأشارت أن المصري قدم ست دقائق مذهلة بتسجيل ثلاثة أهداف في ست دقائق، لتصف هداف ليفربول بـ "السوبر".

"بريق صلاح"

تحدثت صحيفة "غارديان" البريطانية عن ثلاثية هداف الريدز في شباك رينجرز، قائلة أنه سجل ثلاثة أهداف جنونية ليقوم بتحطيم الفريق الاسكتلندي خلال ست دقائق.

"المدمر"

تخطى نجم ليفربول ثلاثية الفرنسي بافيتيمبي غوميس الذي سجل "هاتريك" لمصلحة أولمبيك ليون في شباك دينامو زاغرب الكرواتي في 8 دقائق.

بدورها، قالت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية أن المهاجم المصري سجل رقماً قياسياً بإحراز ثلاثة أهداف ضد رينجرز في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أنه حصل على دفعة معنوية في توقيت مثالي قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.