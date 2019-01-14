مارادونا يغادر المستشفى بعد جراحة لمعالجة نزيف معوي

دييغو مارادونا

غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المستشفى الأحد في العاصمة بوينوس آيريس وفقاً لمحاميه ماتياس مورلا في أعقاب خضوعه لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي.

ونشر المحامي عبر موقع "تويتر": "غادر دييغو مارادونا المستشفى وسيتابع فترة النقاهة في منزله"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن العملية أجريت السبت، وهدفت لمعالجة نزيف معوي طفيف يعاني منه النجم السابق.

وكان مارادونا (58 عاماً) قد دخل المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، حيث خضع لفحوص طبية روتينية.

وفي حين لم يقدم مارادونا أو المقربون منه تفاصيل رسمية عن وضعه الصحي، نقلت تقارير في حينه عن مصادر طبية أن الفحوص أظهرت معاناته من نزيف بسيط في المعدة.

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ووجه المحامي مورلا الأحد: "الشكر للطاقم الطبي وجميع الممرضين في المستشفى على احترافهم، يود دييغو توجيه الشكر لكل من اهتم بصحته".

ويتولى مارادونا منذ صيف 2018، تدريب فريق دورادوس في الدرجة المكسيكية الثانية.

وعانى النجم الأرجنتيني الذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في المونديال (المكسيك 1986)، من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لا سيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

وخلال حضوره في المدرجات مباراة منتخب بلاده أمام نظيره النيجيري (2-1) في الجولة الثالثة الأخيرة من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، أصيب مارادونا بحالة من الإعياء، وأشارت التقارير حينها إلى أنها نتجت عن انخفاض في ضغط الدم تسبب له بآلام في العنق.

وطمأن الأسطورة في اليوم التالي متابعيه عبر مواقع التواصل، الى أنه بخير.