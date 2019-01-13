أهداف مباراة ريال بيتيس وريال مدريد 1-2 الدوري الإسباني

مودريتش (يسار) يحتفل بهدفه

فاز ريال مدريد على مستضيفه ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينتو فيامارين ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

تقدم لوكا مودريتش للضيوف في الدقيقة 13، وعادل سيرخيو كاناليس لصاحب الضيافة في الدقيقة 68، قبل أن يتقدم ريال مدريد مرة أخرى عن طريق داني سيباسوس قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

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بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 26 نقطة في المركز السابع.