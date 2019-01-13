تقرير: هيغواين يتقدم بطلب رسمي لترك ميلان

غونزالو هيغواين

يبدو أن رحيل غونزالو هيغواين عن ميلان وانتقاله لتشيلسي بات قريباً، خاصة بعدما اتخذ المهاجم الأرجنتيني قراره وبدأ يتحرك بالفعل لإتمام هذه الخطوة.

وكان جينارو غاتوزو مدرب الروسونيري قد ألمح بعد الفوز على سامبدوريا في كأس إيطاليا إلى إمكانية رحيل هيغواين بقوله أن اللاعب حين يتخذ قراره يُصبح من الصعب إيقافه أو إقناعه بأمر مختلف.

ويلعب هيغواين مع ميلان معاراً من يوفنتوس لموسم واحد مقابل 18 مليون يورو مع أحقية شرائه نهائياً مقابل 36 مليون يورو الصيف القادم، لكن يبدو أن اللاعب يرغب في قطع هذه الإعارة.

الإصابة تحرم بنعطية من المشاركة في لقاء السوبر الإيطالي

ميلان يصل جدة استعداداً لكأس السوبر الإيطالي

أهداف مباراة برشلونة وآيبار 3-0 الدوري الإسباني

يوفنتوس مهدد بفقدان ماندجوكيتش أمام أتلتيكو مدريد

غرامة مالية بانتظار ريال مدريد في حال تعاقده مع مورينيو

فقد أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن هيغواين تقدم بطلب رسمي لإدارة ميلان يطلب فيه السماح له بالرحيل والالتحاق بمدربه السابق ماوريتسيو ساري هذا الشهر.

ولن يكون إتمام الصفقة سهلاً، سواء لميلان الراغب في ضم لاعب بديل يعوض هيغواين، أو ليوفنتوس الراغب بدوره في التخلص من نجم ريال مدريد السابق نهائياً لكن مقابل الحصول على المال فقط، ودون إجراء أي صفقات تبادلية خاصة الحصول على ألفارو موراتا مهاجم البلوز.

وأضافت الشبكة في تقريرها أن يوفنتوس قد يقبل بإعارة هيغواين لموسم ونصف مع إجبارية الشراء في النهاية، لكن تبقى المشكلة لدى ميلان الذي لا يرغب في التخلي عن مهاجمه دون تأمين البديل المناسب.