سولشاير: دي خيا أفضل حارس في تاريخ مانشستر يونايتد

دفع الأداء المذهل من الحارس دافيد دي خيا في فوز فريقه مانشستر يونايتد على مستضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز مدربه المؤقت أولي غونار سولشاير للتأكيد على أن الدولي الإسباني ربما يكون الأفضل في تاريخ النادي.

أنقذ دي خيا 11 كرة في الشوط الثاني من المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي ليصمد فوز يونايتد بهدف ماركوس راشفورد في الشوط الأول، وهو السادس لسولشاير في ست مباريات منذ توليه المسؤولية عقب إقالة جوزيه مورينيو.

في بعض الأوقات بدا أن المباراة بين دي خيا وتوتنهام، إذ حرم ديلي آلي وهاري كاين وتوبي آلدرفايريلد من التسجيل.

ولم يستطع أي حارس في الدوري الإنجليزي إنقاذ هذا العدد من الفرص في 90 دقيقة مثلما فعل دي خيا في شوط واحد.

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وقال سولشاير الذي لعب مع بيتر شمايكل وإيدوين فان دير سار في يونايتد أن الحارس البالغ عمره 28 عاماً يمكن أن يتجاوزهما.

وأبلغ المدرب النرويجي الصحفيين: "كان لدينا مجموعة من الحراس الرائعين في هذا النادي، أعتقد أن دي خيا ينافس إيدوين وبيتر من أجل الأفضل في تاريخ يونايتد.

"كنا نملك أربعة مدافعين رائعين ودافيد خلفهم كان لا يصدق".

وأضاف: "لعبت مع بعض الحراس الرائعين، كان هناك تقليد بوجودهم هنا وهو تطور ونضج، يستحق أن يكون أفضل لاعب في المباراة".

لكنها لم تكن أصعب مباراة لدي خيا منذ انضمامه ليونايتد قادماً من أتلتيكو مدريد في 2011، ففي 2017 أنقذ 14 فرصة في مواجهة أمام آرسنال في الدوري.

بدوره، قال دي خيا: "كنت أشعر بحالة رائعة بعد إبعاد أول فرصتين، كانت مباراة رائعة، لا أتذكر بعض الفرص التي أنقذتها لذلك لا أستطيع اختيار أفضل التصديات".