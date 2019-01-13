الإصابة تحرم بنعطية من المشاركة في لقاء السوبر الإيطالي

مهدي بنعطية

يواصل سوء الطالع ملاحقة النجم المغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، بعدما عانى من آلام خلال الإحماء حرمته من المشاركة في المباراة التي فاز فيها فريقه على مستضيفه بولونيا على ملعب ريناتو دالارا بهدفين مقابل لا شيء ضمن دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تعرض قائد المنتخب المغربي لصدمة كبيرة، كشفها المدرب ماسيميليانو آليغري لقناة "راي" الرياضية الإيطالية بعد المباراة.

وقال المدير الفني:" أنا راضٍ عن التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا، لكننا سنسافر إلى جدة لمواجهة ميلان في كأس السوبر الإيطالي بنعطية"، حيث شارك جيورجيو كييليني بدلاً منه في المباراة أمام بولونيا.

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وأضاف: "أصيب بنعطية بالتهاب في الفخذ أثناء عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة بولونيا، لذلك لن يتواجد معنا أمام ميلان، لكني أتمنى عودته قريباً".

ويعاني صاحب الـ 31 عاماً مع يوفنتوس، بعدما أصبح حبيس دكة البدلاء هذا الموسم عقب عودة ليوناردو بونوتشي إلى فريق السيدة العجوز الصيف الماضي، ولكن حين لاحت الفرصة أمامه تعرض للإصابة، مما سيحرمه من المشاركة أيضاً في كأس السوبر الإيطالي أمام ميلان.