ميلان يصل جدة استعداداً لكأس السوبر الإيطالي

فريق ميلان

وصلت بعثة أي سي ميلان إلى جدة صباح اليوم الأحد تأهباً لملاقاة غريمه يوفنتوس الأربعاء المقبل في لقاء كأس السوبر الإيطالي، الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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وأجرى الفريق اللومباردي حصة تدريبية بعد أن خاض الفريق أمس مباراة في كأس إيطاليا أمام سامبدوريا ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة.