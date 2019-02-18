مانشستر يونايتد يتطلع لمبادلة لوكاكو بديبالا

باولو ديبالا

بدأت إدارة مانشستر يونايتد بوضع خطة موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيكون النجم روميلو لوكاكو أحد محاور هذه الخطة ضمن مشروع تجديد دماء الفريق، وترميم الصفوف بعناصر قادرة على إعادة الشياطين الحمر إلى منصات التتويج.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن يونايتد يفكر في بيع المهاجم البلجيكي نهاية الموسم، في ظل تألق النجم الشاب ماركوس راشفورد، الذي بات المهاجم الأساسي تحت قيادة المدرب أولي غونار سولشاير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيكون أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع لوكاكو، لذلك قد يستخدمه النادي الإنجليزي لإقناع بطل إيطاليا بالتخلي عن خدمات باولو ديبالا في صفقة تبادلية.

ويبدو لوكاكو متقبلاً لهذه الفكرة من أجل خوض تجربة جديدة رفقة حامل لقب الدوري الإيطالي.