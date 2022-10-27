ما حقيقة استقالة تشافي من تدريب برشلونة ؟

استقالة تشافي من تدريب برشلونة أحد أبرز المواضيع التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، وخاصة بعد السقوط المروع يوم أمس في الكامب نو أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة والخروج رسميًا من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة أمس صادمة بالنسبة لعشاق ومشجعي نادي برشلونة الإسباني، فعلى الرغم من أن الجميع كان يعلم أن الفريق خارج المنافسة من دوري الأبطال وأن المواجهة أمام بايرن لن تغير شيئًا، إلّا أن الصدمة جاءت من الأداء المتواضع والروح الانهزامية لفريق تشافي الذي لم يستطع أن يهدد مرمى الخصم بأي تسديدة مباشرة خلال 90 دقيقة.

تشافي هيرنانديز (المصدر: أ ف ب)

ما حقيقة استقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة ؟

أوضح الصحفي الكتالوني داريو مونتيرو حقيقة استقالة تشافي من تدريب برشلونة بعد أن تصدر الموضوع محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وصرح عبر برنامج التيشيرينغيتو: "الطاقم المساعد لتشافي ليس لديه أدنى شك في أنه مستمر في منصبه كمدرب لنادي برشلونة، ولم يحدث أي شيء رسمي حتى الآن".

وتابع مونتيرو: "الحقيقة هي أن تشافي لن يستسلم بهذه السهولة وسيحارب حتى النهاية، إلّا في حال قرر النادي إقالته من منصبه، أما أن يستقيل تشافي من تلقاء نفسه فهذا أمر من الصعب أن يحدث".

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