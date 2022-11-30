ما هي فرص تأهل المغرب إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022؟

تعرف على فرص تأهل المغرب إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022، حيث أنه المنتخب العربي الوحيد الذي يتواجد حتى الآن في المنافسة بعد مغادرة قطر وتونس والسعودية من دور المجموعات.

وكان منتخب أسود الأطلس قد تواجد بقوة منذ بداية المونديال، حيث تمكن من التعادل بدون أهداف أمام وصيف النسخة الماضية من كأس العالم منتخب كرواتيا، واستطاع أن يحقق المفاجأة في الجولة الثانية بعد الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، ليصبح في رصيده 4 نقاط.

فرص تأهل المغرب إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022

فرص تأهل المغرب إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022 قوية جدًا والحظوظ وافرة لرؤية أسود الأطلس في دور ال16، حيث سيكون التعادل أمام كندا كافيًا بالنسبة للمنتخب المغربي، بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

أما في حالة الخسارة أمام كندا، سيحتاج منتخب المغرب إلى فوز كرواتيا أو تعادلها مع بلجيكا بشرط أن لا يخسر أسود الأطلس أمام كندا بفارق أكثر من 3 أهداف، حيث أنه في حال التساوي في عدد النقاط سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد هوية الفريق المتأهل، ومن ثم المواجهات المباشرة، وبعد ذلك اللعب النظيف من خلال احتساب البطاقات الصفراء والحمراء.

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